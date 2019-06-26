26.06.2019 11:50
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Belediye Başkanı Çetin'den esnaf ziyareti

Belediye Başkanı Çetin

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, esnafı ziyaret ederek görüş, öneri ve isteklerini dinledi.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, esnafı ziyaret ederek görüş, öneri ve isteklerini dinledi.
Çetin, esnafı ziyaretinde yaptığı konuşmada, esnafın ilçenin gelişimine katkı sunmasının yanı sıra istihdama da katkı sunduğunu söyledi.
Çetin, şöyle konuştu:
"Vatandaşlarımız ve esnafımızla iç içe olarak isteklerini, taleplerini, önerilerini, beklentilerini dinliyoruz. Bu ziyaretlerimizle biz de kendimizi anlatma fırsatı buluyoruz. Belediye olarak üzerimize düşen her konuda esnafın yanında olmaya çalışıyoruz. Her çalışmayı vatandaşlarımızın hayat kalitesini artırmak ve yaşamlarını kolaylaştırmak için yapıyoruz. Esnaf ve vatandaşlarımızın bize vermiş olduğu destekle beraber daha modern bir Pursaklar'ı hep birlikte inşa edeceğiz."
Kaynak: AA
Özgür Ertuğrul , Pursaklar , Güncel

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