Belediye Başkanı Çiftçi, Gündemi Değerlendirdi

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, haftalık basın toplantısında gündeme dair yaptığı açıklamasında, Şanlıurfa 'nın uluslararası buluşmalara ev sahipliği yapacağını söyledi.Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, her hafta periyodik olarak düzenlediği basın toplantılarının bu haftaki buluşmasında yine gündeme yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Bu hafta ve önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek uluslararası buluşmalardan, Kuveyt temaslarına kadar her türlü gelişmeyi ve temasları değerlendiren Çiftçi, "Şanlıurfa, geleceğe emin adımlarla ilerliyor" dedi.Uluslararası müzik sempozyumu sürüyorBüyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Açar ve Büyükşehir Meclis üyelerinin eşlik ettiği açıklamada Başkan Çiftçi ilk olarak devam eden Uluslararası Müzik Sempozyumu ve Etkinliklerine değindi. Müzik şehri Şanlıurfa'nın akademik anlamda da hak ettiği yere gelebilmesi için kurumsal olarak çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Çiftçi, tüm etkinliklere vatandaşları davet etti.Atık su arıtma tesisi hizmete sunuluyorBasın toplantısında Şanlıurfa tarihinin yerel anlamdaki en büyük komplike tesis yatırımı olarak nitelendirilen Şanlıurfa Merkez Atık Su Arıtma Tesisi'ndeki çalışmaların tamamlandığını sözlerine ekleyen Başkan Çiftçi, 19 Kasım Pazartesi günü saat 14.00'de düzenlenecek açılış töreni ile tesisi hizmete sunacaklarını belirtti. Çiftçi, açılışa tüm Şanlıurfa halkının davetli olduğunu ifade etti.Ulaşım zirvesi başlıyorÖnümüzdeki haftanın yine yoğun bir gündem içereceğini dile getiren Başkan Çiftçi, 20 Kasım Salı günü ise Şanlıurfa'nın bu kez Ulaşım Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını söyledi. Çiftçi, 160 ülkeden ulaşım alanında uzman kişilerin katılacağı zirvenin Şanlıurfa'da yapılmasının bölge açısından çok önemli bir adım olduğunu belirtti.Şanlıurfa'ya 7 milyonluk yatırımÇiftçi, Ulaşım Zirvesinin yapılacağı 20 Kasım tarihinde Büyükşehir BELSAN Garajında saat 16.30'da düzenlenecek törenle 8 ilçe ulaşımına yönelik 7 milyon değerinde araç desteğinin sağlanacağını da ifade etti. Çiftçi, programa tüm Şanlıurfa halkını davet etti.Şanlıurfa 2. Ulusal kitap fuarına hazırŞanlıurfa'nın her alanda gelişim gösterdiğini basın açıklamasında sözlerine ekleyen Çiftçi, 23 Kasım - 02 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve 100'ü aşkın yazarın katılım göstereceği 2. Ulusal Kitap Fuarı ile ilgili tüm hazırlıkların tamamlandığını da belirtti. Belirlenen tarihler arasında her gün yazar okur buluşmalarının gerçekleştirileceğini söyleyen Çiftçi, tüm kitapseverleri 23 Kasım - 02 Aralık tarihleri arasında Şanlıurfa Fuar Merkezine davet etti.Kuveyt temasları tamamlandı sıra Katar ve Çin 'deGeçtiğimiz hafta Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve iş adamları ile birlikte Kuveyt'e çıkarma yapıldığına yönelik sorular üzerine Çiftçi, temaslarının çok olumlu geçtiğini ve Kuveytli iş adamlarına Şanlıurfa'ya yönelik yatırım yapma çağrısında bulunduklarını söyledi. Çiftçi, özellikle Yerelden Kalkınma Modeli kapsamında iş adamlarının Şanlıurfa'ya yatırım yapmalarının çok önemli olduğunu dile getirdi. Çiftçi, önümüzdeki süreçlerde de bu kez Katar ve Çin'e yönelik bir gezi düzenleyerek aynı davet çağrısını bu ülkelerde de yapacaklarını belirtti.Basın toplantısı soruların cevaplanmasının ardından sona erdi. - ŞANLIURFA