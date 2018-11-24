Belediye Başkanı Çiftçi Öğretmenler Günü'nü Kutladı

24 Kasım 2018 Cumartesi 14:18



24 Kasım 2018 Cumartesi 14:18

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, yayımladığı mesajla 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Bütün eğitim camiasının öğretmenler gününü kutlayan Çiftçi mesajında, "Öğretmenler, insanlığı aydınlık yarınlara taşıyan adsız kahramanlardır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitilerek geleceğe hazırlanmasını sağlayan öğretmenler, ülkemizin de bu vesileyle geleceğine yön vermektedir. Hz. Ali'nin 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' sözü de eğitim öğretimin önemini en güzel şekilde vurgulamaktadır. Geleceğimizin mimarı olan çocuklarımızın yol göstericisi ve özverinin simgesi olan öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - ŞANLIURFA