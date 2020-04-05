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Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, başkan yardımcılarıyla video konferans ile görüştü

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleriyle video konferans yoluyla toplantı gerçekleştirdi.

05.04.2020 13:48 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:48
Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, başkan yardımcılarıyla video konferans ile görüştü
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleriyle video konferans yoluyla toplantı gerçekleştirdi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda, tüm dünyanın zor zamanlar yaşadığı günlerde özverili çalışmalarından dolayı çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın her bir noktasına hizmet ulaştırdıklarını ve vatandaşların taleplerini en hızlı şekilde yerine getirdiklerini ifade etti.
Bu süreçte teknolojik imkanları kullanarak, telekonferans sistemiyle toplantılar gerçekleştireceklerini belirten Çolakbayrakdar, "Bazı hizmetler bekletilemez. Bunlardan biri olan belediye hizmetleri özellikle sahada çalışan arkadaşlarımız gece-gündüz demeden fedakarca çalışıp, gayret gösteriyorlar. Kocasinanımızın herbir noktasına hizmet ulaştırmak için ellerinden geleni yapıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.
Sosyal destek konusunda yaptıkları çalışmalar, temizlik hizmetleri ve zabıta ile belediyenin diğer birimleriyle ilgili vatandaşların kendilerinden beklediği taleplere hızlı bir şekilde refleks göstermeleri gerektiğini vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:
"Bu noktada şu ana kadar işlerimizde aksayan bir taraf yok. Kocasinan Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi bu süreçte de bütün hemşehrilerimize en güzel şekilde hizmeti ulaştırma noktasında gayret etmeye devam edeceğiz. Allah'ın yardımı ve vatandaşlarımızın duyarlılığıyla bu süreci daha da güçlenerek atlatacağımıza tüm kalbimle inanıyorum. Tüm vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Güncel
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