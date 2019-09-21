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Belediye Başkanı Dinçer, altyapı çalışmalarını inceledi

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, kentte yürütülen altyapı çalışmalarını inceledi.

21.09.2019 14:22Belediye Başkanı Dinçer, altyapı çalışmalarını inceledi
Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, kentte yürütülen altyapı çalışmalarını inceledi.
Dağılgan Stadyumu etrafındaki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Dinçer, yetkililerden bilgi aldı.
Başkan Dinçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, her kesiminin kullandığı Dağılgan Stadyumu etrafından ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini söyledi.
Stadyum etrafında belediye olarak kendilerine düşen görevi yerine getirdiklerini belirten Dinçer, "Stadyum etrafında eksik görülen altyapı, üstyapı çalışmalarımızı tamamladıktan sonra ekiplerimiz yol boyama ve çizgi çalışmalarına devam ediyor. Aksaray genelinde belediyemizin altyapı, asfalt, yeni yol açma ve park çalışmaları gece gündüz devam ediyor. Amacımız vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmaktır." diye konuştu.

Evren Dinçer, Aksaray, Güncel

Kaynak: AA

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