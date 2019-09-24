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Belediye Başkanı Dinçer altyapı çalışmalarını inceledi

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, kentte yürütülen altyapı çalışmalarını inceledi.

24.09.2019 15:24Belediye Başkanı Dinçer altyapı çalışmalarını inceledi
Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, kentte yürütülen altyapı çalışmalarını inceledi.
Sağlık köyü yol çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Dinçer, yetkililerden bilgi aldı.
Dinçer, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 6 ay önce görevi devraldıktan sonra kentteki altyapı çalışmalarına hız verdiklerini söyledi.
Aksaray Belediyesi ekiplerinin günün her saatinde vatandaşlara hizmet etmek amacıyla her alanda çalışmalarına aralıksız devam ettirdiğini belirten Dinçer, şunları kaydetti:
"Altyapıdan üstyapıya her alanda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Belirlediğimiz program çerçevesinde mahallelerimizin eksikliklerini gideriyoruz. Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını anında çözüme kavuşturuyoruz. Belediyemizin ekipleri özveri ile çalışmalarına devam ediyor."

Evren Dinçer, Aksaray, Güncel

Kaynak: AA

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