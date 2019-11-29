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Belediye başkanı diplomasını rektörün elinden aldı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Ayrancı Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı'yı kabul etti.

29.11.2019 13:25 | Son Güncelleme: 29.11.2019 13:30Belediye başkanı diplomasını rektörün elinden aldı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı'yı kabul etti.

Rektör Akgül, geçtiğimiz ay yerel yönetimlerle işbirliğini güçlendirmek adına ilçe belediye başkanlarını ziyaret kapsamında Büyükkarcı'yı makamında ziyaret etmişti. Bu ziyaretin ardından Rektör Akgül'e iade-i ziyarette bulunan Ayrancı Belediye Başkanı Büyükkarcı, belediyenin faaliyetleri ve ilçede gerçekleştirilmekte olan projeler ile ilgili Rektör Akgül'e bilgi verdi. İlçenin ihtiyaçları ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenen çözüm önerileri üzerine değerlendirmelerde bulunan Rektör Akgül ve Başkan Büyükkarcı bir süre sohbet etti.

Ziyarette ayrıca geçtiğimiz dönem KMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsündeki yüksek lisans eğitimini de tamamlayarak diploma almaya hak kazanan Başkan Büyükkarcı'ya diplomasını da Rektör Akgül verdi.

Ziyaret, iyi dilek temennilerinin ardından sona erdi. - KARAMAN

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Mehmet Akgül, Ayrancı, Rektör, Güncel

Kaynak: İHA

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