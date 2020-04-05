Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Belediye Başkanı Doğru'dan Berat Kandili mesajı

Araban ilçe Belediye Başkanı Hasan Doğru, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

05.04.2020 11:16 | Son Güncelleme: 05.04.2020 11:16
Belediye Başkanı Doğru'dan Berat Kandili mesajı
Araban ilçe Belediye Başkanı Hasan Doğru, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Belediye Başkanı Hasan Doğru mesajında, Berat Kandili'nin Müslümanların, sınırsız af ve merhamet sahibi olan Yüce Allah'a sığınarak günahlardan arındıkları, ilahi lütuf ve bereketlere eriştikleri müstesna zaman dilimlerinden birisi olduğunu ifade etti.

Başkan Doğru mesajında, "Böylesi mübarek gecelerde toplumsal sorumluluğumuzun da farkına vararak, dayanışma ve yardımlaşma içinde birbirimizi severek, birlikte yaşamanın yolu, hoşgörü, doğru ve gerçek anlayış, sabır, bütünlük, dostluk, kini ve nefreti sevgiye, bencilliği fedakarlığa dönüştürmek ve bütün güzellikleri birlikte paylaşmaktan geçer. Berat kandilinin aydınlattığı manevi ortam, dinimizin genel ibadet ve hayır anlayışına uygun olarak kendimiz ve çevremiz için yararlı davranışlarda bulunmamızı sağlayacak bir bilinç tazeleme imkanı sunmaktadır. Bu bilinç tazelemenin gerçekleşebilmesi için önce Cenab-ı Hakka içtenlikle yönelmek, işlediğimiz hata ve günahlardan dolayı pişmanlık duyarak Ondan af dilemek, benzeri hata ve günahları bir daha işlememek için kararlı bir duruş gerekir. 7 Nisan Salı günü idrak edeceğimiz mübarek gecenin manevi hayatın ihmaliyle daralan kalplere şifa olması dileklerimle, ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgının yurdumuzda ve dünyada insanlığa daha fazla zarar vermemesini hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, hastalarımıza şifa vermesini diler başta Arabanlı hemşehrilerim ve tüm İslam Aleminin Berat Kandilini kutluyor, insanlığın barış, huzur ve saadetine, bütün müminlerin affına vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Hasan Doğru, Araban, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Belediye Başkanı Doğru'dan Berat Kandili mesajı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronadan sonra bir tehlike daha! 8 ilimizde süne istilası başladı Haberler
Koronadan sonra bir tehlike daha! 8 ilimizde süne istilası başladı
Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı Haberler
Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı
Vatandaşın cebini rahatlatacak karar! 93 ilaç geri ödeme listesinde Haberler
Vatandaşın cebini rahatlatacak karar! 93 ilaç geri ödeme listesinde
Bakan Koca: Temas içindekileri izole etmezsek, salgını kontrol edemeyiz Haberler
Bakan Koca: Temas içindekileri izole etmezsek, salgını kontrol edemeyiz
Başbakan, koronavirüs kurallarını ihlal edenlere ’aptal’ dedi Haberler
Başbakan, koronavirüs kurallarını ihlal edenlere "aptal" dedi
Koronavirüsün iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsün iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı
Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı Haberler
Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı
Ortaya atılan korona dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi Haberler
Ortaya atılan korona dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi

Son Dakika Güncel Haberleri

11:46: Şoförlere kabin ve koruyucu başlık - Haber 11:46: Kaş ilçesinde şiddetli rüzgar seralarda zarara neden oldu - Haber 11:45: Bakan Gül'den 'Avukatlar Günü' mesajı - Haber 11:45: AK Parti Osmaneli İlçe Başkanı Güdem, 65 yaş üstü vatandaşları yalnız bırakmıyor - Haber 11:44: Konya "evde kaldı" parklar ve mesire alanları sessizliğe büründü - Haber 10:48: Koronavirüsten sonra bir tehlike daha! 8 ilimizdeki fındık bahçelerinde süne istilası başladı - Haber 10:36: Son Dakika: 4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilaç geri ödeme listesine alındı - Haber 10:22: Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, salgını kontrol altına alma şansımız olmaz - Haber 10:15: Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı - Haber 09:49: Yasağa uymayarak yürüyüşe çıkan genç kızın röportajı pahalıya patladı: 3 bin lira ceza - Haberler 09:28: Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, koronavirüs önlemlerine uymayanlara "aptal" dedi - Haber 08:10: Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi - Haber