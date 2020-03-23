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Belediye Başkanı Ekicioğlu Açıklaması

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, koronavirüs tedbirlerine karşın belediye önlemleri hakkında açıklamada bulundu.

23.03.2020 15:17 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:17
Belediye Başkanı Ekicioğlu Açıklaması
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir 'de, Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, koronavirüs tedbirlerine karşın belediye önlemleri hakkında açıklamada bulundu.

Zor günlerin hep birlikte aşılacağını ifade eden Başkan Ekicioğlu, "Dünya ve ülkemiz son günlerde koronavirüs tehlikesi ile karşı karşıya, biz de Kırşehir Belediyesi olarak, koronavirüs'e karşı mücadelemize gece gündüz demeden devam ediyor, tedbirlerimizi sıklaştırıyoruz"dedi.

65 Yaş üstü insanların sağlık tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanma uygulamasına geçişi süre ile ara verildiğini belirten Başkan Ekicioğlu, "Kırşehir Belediyesi olarak İçişleri ve Sağlık Bakanlığının tedbirleri kapsamı doğrultusunda 65 yaş üstü hemşerilerimizin toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak yararlanma uygulamasını geçici olarak durdurduk. Ayrıca yetkililer tarafından 65 yaş ve üstü büyüklerimizin sokağa çıkmasına kısıtlama getirilmesine rağmen ilimizde havaların da güzel seyretmesi nedeniyle risk grubundaki büyüklerimizin ne yazık ki parklar ve meydanlardaki banklara ve kamelyalara yan yana oturduklarını gözlemleyerek, onların sağlığını düşünerek, önlem amacıyla bank ve kamelyalara şerit çektik"diye konuştu. - KIRŞEHİR
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Kaynak: İHA

Etiketler : Kırşehir, Güncel

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