Haberler » Güncel » Belediye Başkanı Ekinci, muhtarlarla buluştu

Belediye Başkanı Ekinci, muhtarlarla buluştu

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla bir araya geldi.

19.10.2019 17:22Belediye Başkanı Ekinci, muhtarlarla buluştu
Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla bir araya geldi.
Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda konuşan muhtarlar ile çalışmaktan ve birlik ve beraberlik içerisinde olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
Belediye olarak halka hizmet noktasında muhtarların yanlarında olduğunu aktaran Ekinci, "Sorgun'u yaşanabilir bir şehir haline getirmek için yola çıktık. Bunu yaparken sizlerden alacağımız geri dönüşler ve sizlerin bizlere söyleyeceklerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bugüne kadar hep işbirliği içerisinde çalıştık. Bundan sonraki süreçte de kimseyi ayrıştırmadan, her mahalleye eşit hizmet ederek kıymetli halkımıza en iyiyi vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.
Ekinci, bütün muhtarların gününü kutladı.

Mustafa Erkut Ekinci, Sorgun, Ekinci, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:43 "Doğu Akdeniz'de doğal gaz varsa biz de çıkaracağız"
18:43 Üniversiteli öğrencilerin tasarladığı elektrikli araç yandı
18:42 Aracıyla köpeği ezip kaçtı
18:42 Cumhuriyetçi kadınlardan Pelosi'ye "azil" protestosu
18:36 Adıyaman'da 19 Ekim Muhtarlar Günü etkinliği
18:41 ABD'li yetkili açık açık itiraf etti: Türkiye'nin can düşmanı olan PKK ile iş tuttuk
18:40 Nuri Pakdil'in cenazesi toprağa verildi
19.10.2019 18:48:00