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Belediye başkanı engelli çocuklarla birlikte kek yaptı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezinde bulunan engelli çocuklarla birlikte önlük giyip kek yaptı.

19.12.2019 17:12 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:17 Belediye başkanı engelli çocuklarla birlikte kek yaptı
Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezinde bulunan engelli çocuklarla birlikte önlük giyip kek yaptı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Yeni Mahallede bulunan Adıyaman Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezini ziyaret etti. Burada bulunan zihinsel engelli çocuklarla bir araya gelen Başkan Kılınç, bir süre sohbet ederek çocuklarla zaman geçirdi. Çocuklarla muhabbet eden Başkan Kılınç, daha sonra çocuklarla beraber mutfağa geçerek burada kek yaptılar. Çocuklarla beraber kek yapan Başkan Kılınç, daha sonra yaptıkları kekleri çocuklarla beraber yedi. Başkan Kılınç, herkesin birer engelli adayı olduğunu ve engellilere belediye olarak büyük önem verdiklerini vurguladı. - ADIYAMAN

Süleyman Kılınç, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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