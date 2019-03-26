Belediye Başkanı Ergül'den Basın Mensuplarına Veda

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Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nden sonra görevini devredecek olması dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.Bir restoranda düzenlenen programda konuşan Ergül, 10 yıl boyunca ekibiyle Sinop'a hizmet etmeye çalıştıklarını söyledi.Geride borçsuz ve sorunları olmayan bir belediye bıraktığına işaret eden Ergül, yeni seçilecek belediye başkanına başarılar diledi.Ergül, Sinoplulardan haklarını kendisine helal etmelerini isteyerek, "Benim hakkım varsa helal olsun. Sinop adına bir şeyler yapmaya çalıştık. Kendi adımıza başarılı olduğumuza inanıyorum. Özellikle borçsuz ve sorunsuz bir belediye bırakıyoruz. Yeni seçilecek belediyeye başkanına kim olursa olsun başarılar diliyorum." dedi.