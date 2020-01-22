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Belediye Başkanı Eroğlu şehidin kardeşinin isteğini yerine getirdi

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde meydana gelen patlamada şehit olan Piyade Teğmen Sinan Bilir'in kardeşine istediği oyun konsolunu hediye etti.

22.01.2020 16:20 | Son Güncelleme: 22.01.2020 16:36Belediye Başkanı Eroğlu şehidin kardeşinin isteğini yerine getirdi
Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde meydana gelen patlamada şehit olan Teğmen Sinan Bilir'in kardeşine istediği oyun konsolunu hediye etti.
Aileyi ziyareti sırasında şehit Bilir'in 13 yaşındaki kardeşi Aşkın Bilir'in oyun konsolu isteğinde bulunması üzerine Eroğlu, şehidin kardeşinin isteğini yerine getirdi.
Oyun konsoluna kavuşan Aşkın, Eroğlu'na teşekkür ederek sevincini paylaştı.
Eroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehidimiz Piyade Teğmen Sinan Bilir'in kardeşi, bizlere emaneti Aşkın'ımızın yanındayız. Aşkın'ın bizlerden isteğini kendisiyle buluşturup yüzünde bir nebze olsun tebessüm oluşmasını diledik. Tüm şehit ailelerimizin her daim yanındayız. Rabbim tüm şehitlerimizden razı olsun." ifadesini kullandı.

Piyade, Tokat, Güncel

Kaynak: AA

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