Belediye Başkanı Ertürk'ün Mezuniyet Heyecanı

Kahramankazan
Belediye Başkanı Lokman Ertürk
, Başkent Üniversitesi
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ertürk diplomasını, Başkent Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın elinden aldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ertürk, öğrenmenin yaşının olmadığını belirtti.
İkinci kez lisans programından mezun olmanın heyecanını yaşadığını vurgulayan Ertürk, şunları kaydetti:
"Böylece 25 yıllık bir hayalim daha gerçek oldu. İki yıl önce kızım Vildan da aynı okul ve aynı bölümden mezun olmuştu. Kızımla aynı okulu bitirmek de benim için ayrı bir övünç kaynağı. Prof. Dr. Mehmet Haberal, Rektör Prof. Dr. Ali Haberal'a, Dekan Prof. Dr. Adnan Tepecik
, Prof. Dr. Serap Buyurgan ve Dr. Öğretim Üyesi Eylem Tataroğlu hocalarım başta olmak üzere tüm hocalarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca yine Başkent Üniversitesi'nde Avrupa Birliği
ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde yüksek lisans eğitimine başlamanın da heyecanını yaşıyorum."
Kahramankazan, Başkent Üniversitesi, Güncel
Kaynak: AA