Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Oyunu Kullandı

Bozüyük
Belediye Başkanı Fatih Bakıcı
, eşi Emine Bakıcı ve çocukları ile birlikte oyunu kullandı.
Kumral Abdal Anadolu Lisesi
'ne eşi ve çocukları ile birlikte gelen Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, 1128 nolu sandıkta oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra sandık görevlilerine başarılar dileyen Başkan Bakıcı, daha sonra okulda kurulan sandıkların görevlilerini gezerek görevlerinde başarılar diledi. Başkan Fatih Bakıcı, çıkacak sonuçların ilçemize hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. - BİLECİK
Yaşam
Kaynak: İHA