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Belediye Başkanı Gürel, ilçe pazarında maske ve eldiven dağıttı

Kütahya'nın Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, Korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe pazarında esnaf ziyaret ederek eldiven ve maske dağıttı.

23.03.2020 12:30 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:31
Belediye Başkanı Gürel, ilçe pazarında maske ve eldiven dağıttı
Kütahya 'nın Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, Korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe pazarında esnaf ziyaret ederek eldiven ve maske dağıttı.

Zabıta ekipleri ile birlikte, Esnafı tek tek gezen Başkan Gürel, yaptığı açıklamada, "Pazarımızda sebze ve meyvelerin seçilerek alınması yasaklandı. Esnaflarımızdan ve vatandaşlarımızdan aralarındaki sosyal mesafenin korunmasını istedik. Vatandaşlarımızla ve esnaflarımızla stişarelerde bulunarak esnaflarımıza eldiven ve maske dağıttık" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Ülgür Gökhan, Aslanapa, Kütahya, Yaşam

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