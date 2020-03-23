Belediye Başkanı Gürel, ilçe pazarında maske ve eldiven dağıttı
Kütahya'nın Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, Korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe pazarında esnaf ziyaret ederek eldiven ve maske dağıttı.
23.03.2020 12:30 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:31
Kütahya 'nın Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, Korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe pazarında esnaf ziyaret ederek eldiven ve maske dağıttı.
Zabıta ekipleri ile birlikte, Esnafı tek tek gezen Başkan Gürel, yaptığı açıklamada, "Pazarımızda sebze ve meyvelerin seçilerek alınması yasaklandı. Esnaflarımızdan ve vatandaşlarımızdan aralarındaki sosyal mesafenin korunmasını istedik. Vatandaşlarımızla ve esnaflarımızla stişarelerde bulunarak esnaflarımıza eldiven ve maske dağıttık" dedi. - KÜTAHYA
Zabıta ekipleri ile birlikte, Esnafı tek tek gezen Başkan Gürel, yaptığı açıklamada, "Pazarımızda sebze ve meyvelerin seçilerek alınması yasaklandı. Esnaflarımızdan ve vatandaşlarımızdan aralarındaki sosyal mesafenin korunmasını istedik. Vatandaşlarımızla ve esnaflarımızla stişarelerde bulunarak esnaflarımıza eldiven ve maske dağıttık" dedi. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Etiketler : Ülgür Gökhan, Aslanapa, Kütahya, Yaşam