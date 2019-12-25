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Belediye Başkanı Gürsoy, Başhekim Bıçakçıoğlu'nu ziyaret etti

Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Onkoloji Hastanesi Başhekimliğine atanan Türkan Bıçakçıoğlu'nu ziyaret etti.

25.12.2019 16:22 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:54 Belediye Başkanı Gürsoy, Başhekim Bıçakçıoğlu'nu ziyaret etti
Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Onkoloji Hastanesi Başhekimliğine atanan Türkan Bıçakçıoğlu'nu ziyaret etti.
Gürsoy, bir süre sohbet ettiği Bıçakçıoğlu'na yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Başhekim Bıçakçıoğlu'nun hastaneye önemli katkılar sunacağına inandığını belirten Gürsoy, bu konuda belediye olarak her türlü türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Bıçakçıoğlu, ilçe için yararlı adımlar atılması konusunda gerekli gayreti göstereceklerini söyledi.
Gürsoy'a meclis üyeleri eşlik etti.

Necati Gürsoy, Adilcevaz, Güncel

Kaynak: AA

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