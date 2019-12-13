Belediye Başkanı Halil Kulak, Davutoğlu'nun partisine geçti

Yeni partisi için kuruluş başvurusunu dün İçişleri Bakanlığına yapan Ahmet Davutoğlu, Ankara'da Bilkent Otel'de tanıtım toplantısı düzenledi. Yeni partinin ismi "Gelecek Partisi" olarak açıklandı. Gelecek Partisi Genel Başkanı olarak ilk konuşmasını yapan Davutoğlu "Arkadaşlarımızla birlikte tarihin ve milletimizin önündeyiz. Bütün baskılara ve oluşturulmaya çalışılan korku atmosferine rağmen ülkemize müreffeh bir gelecek çizmek için bir araya geldik." dedi.

KURUCULAR KURULUNDA DİKKAT ÇEKEN İSİM

Yeni partinin ismi Gelecek Parti olarak belirlenirken; kurucular kurulunda isim listesi basına sızdı. Kurucular Kurulu'nda dikkat çeken isimler yer aldı. Bu isimlerden biri de Halil Kulak oldu.

İLK BELEDİYESİNİ ALDI

Kurucu üye Kulak, 31 Mart yerel seçimlerinde Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde bağımsız belediye başkan adayı olmuş vesandıktan zaferle çıkmıştı. Kulak'ın Davutoğlu'nun partisine katılması ile Gelecek Partisi ilk belediyesini de almış oldu.