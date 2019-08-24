Haberler» Güncel» Haber

Belediye Başkanı Helvacıoğlu, vatandaşlarla bir araya geldi

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Erikli Sahili'nde bir araya geldiği vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

24.08.2019 10:26 Belediye Başkanı Helvacıoğlu, vatandaşlarla bir araya geldi
Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Erikli Sahili'nde bir araya geldiği vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.
Helvacıoğlu, bir tesiste düzenlenen toplantıda, Erikli Sahili Turizm Geliştirme Kooperatifinin belediyeye devrolduğunu söyledi.
Erikli'nin güzelleşmesi için çaba harcadıklarını anlatan Helvacıoğlu, "Bu süreçte kooperatifin işlemesi sebebiyle katkı yapan siz üye olan gelmiş geçmiş yönetim kuruluna, bütün emek veren ve çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.
Keşan'ın köyleriyle 80 bin nüfusa sahip olduğunu belirten Helvacıoğlu, Saroz'un Enez'den Adilhan'a 70 kilometre sahili olduğunu ve 3 ay boyunca neredeyse 3 milyon insanın tatil yaptığını aktardı.
Helvacıoğlu, Erikli sakinlerinin şikayet ve önerilerini "Alo 153 Beyaz Masa" aracılığıyla her zaman belediyeye iletebileceklerini ifade etti.
Konuşmaların ardından vatandaşlar sorun ve taleplerini Helvacıoğlu'na iletti.

Mustafa Helvacıoğlu, Erikli, Keşan, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:31   Engelli Park ihlali yapan 850 araca ceza
11:31   DİYARBAKIR Oğlunun dönmesini isteyen annenin HDP'deki eylemi 3'üncü günde
11:30   Çetelere 8 ayda, 103 operasyon
11:30   Dha dış - bir füze denemesi de rusya'dan
11:30   Başkan Büyükkılıç, Derevenk Viyadüğü ve bağlantı yollarında incelemelerde bulundu
11:30   Geleneğin ustaları Ahlat Ve Malazgirt'te
11:30   Ehliyetine el konulan sürücü trafik kazasında öldü