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Belediye Başkanı İbaş'dan anız uyarısı

Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, vatandaşların bahçelerinde anız yakım işlemlerinde dikkatli olmalarını istedi.

23.12.2019 17:04 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:20 Belediye Başkanı İbaş'dan anız uyarısı
Belediye Başkanı Yaşar İbaş, vatandaşların bahçelerinde anız yakım işlemlerinde dikkatli olmalarını istedi.
İbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Meteoroloji 11.Bölge Müdürlüğünce bugün ve yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldığını belirtti.
Vatandaşların, bahçe temizliğinin ardından gerçekleştirilen anız yakımları hususunda dikkatli olmalarını isteyen İbaş, şunları kaydetti:
"Bahçelerde yapılan çalı ve otlar yakılarak imha edilmek isteniyor. Anız yakımları sırasında çıkan kıvılcımlar rüzgar ve fırtınaların etkisiyle orman yangınlarına sebep olabiliyor. Bu yüzden anız yakımında dikkatli olunmalı. Tüm hemşehrilerimizin bu konuya hassasiyet göstermesini istiyoruz."

Fethi Yaşar, Yağlıdere, Güncel

Kaynak: AA

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