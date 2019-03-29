Belediye Başkanı İkiz Personeliyle Vedalaştı

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Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, belediye personeliyle vedalaştı.İkiz, Havza Belediye Meclis Salonunda düzenlenen toplantıda belediye çalışanlarıyla bir araya geldi.Havza Belediyesinin 100 yılı aşan tarihi olduğunu belirten İkiz, "Bizden önce 40 belediye başkanı geçmiş. Ben 41'incisi olarak görevi teslim edeceğim. Makamlar kalıcı insanlar gidici. Biz hep bu bilinçle hareket ettik. Görevi devraldığımız günden bu yana personelimizin maaşlarını ve diğer sosyal haklarına elimizden geldiğince özen gösterdik. İstemeden veya bilmeden kırdığımız arkadaşlarımız varsa halkalarını helal etsinler. Ben sizlerden memnunun, inşallah sizler de benden memnunsunuzdur." dedi.Personel adına konuşan Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Faruk Çörekçioğlu da İkiz'e hizmetlerinden ötürü teşekkür ederek, "Gözünüz arkada kalmasın. Bizler Havza için yeni gelecek Başkanımızla hizmete devam edeceğiz. Hakkımız size helal olsun." ifadesini kullandı.İkiz, daha sonra çalışanlarla tek tek vedalaşarak helalleşti.