Belediye Başkanı İskender Yıldırım Göreve Başladı

Kaynak: İHA

CHP'den Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanlığına seçilen İskender Yıldırım, mazbatasını aldıktan sonra belediye mührünü düzenlenen tören ile aldı.Tören öncesi belediye önünde kurban kesilip, Kuran-ı Kerim tilaveti yapılıp dualar edildi.Törene, CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, CHP il ve ilçe yönetimi, partililer ve çok sayıda kişi katıldı.Gölbaşı Belediyesi makam odasında gerçekleşen törende Gölbaşı Belediye Başkan Vekili Mustafa Gürses, yeni seçilen Belediye Başkanı İskender Yıldırım'ı çiçekle karşılayarak belediye mührünü teslim etti.Belediye Başkan Vekili Mustafa Gürses, "Bu kutsal hizmette kendisine başarılar diliyorum. İnşallah ilçemize en güzel şekilde hizmet etmeyi nasip etsin" dedi.Daha sonra konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım ise, "Seçim süreci boyunca Yusuf Özdemir, Kamber Öztürk ve ben de dahil hepimiz bu yarışta kimse çizgisinden çıkmadan nezaketi, sükuneti, kimsenin burnu kanamadan tüm Gölbaşı'mızda bütün halkımızın duyarlılığıyla hep birlikte yarıştık. Allah bana nasip etti. Diğer arkadaşlara yaşamları boyunca Yusuf Özdemir ve Kamber Öztürk'e sağlıklı, huzurlu, mutlu yaşamlar dilerim Allah'ımdan öncelikle, yarışımız sona erdi. Biz 35 bin nüfuslu kocaman bir aileyiz. Hiç kimseyi ayırt etmeden, bütün hizmetleri aynı oranda bütün ailemizle halkımızla birlikte, aileden kastımız ilçemizin tamamı, Gölbaşılı hemşerimiz ile yapmak. Aile olduğumuzda tüm Türkiye'ye ispatlamış bir şehiriz. Farklı kültürlerin, farklı insanların yaşadığı kozmopolit bir şehrimiz var. Bu güne kadar hepimiz Rahmetli Turan Özdemir'den bu yana memleketimize hizmet etmiş, Türkiye'mize hizmet etmiş, kim varsa hepsinden Allah razı olsun. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Oy veren vermeyen bütün halkımızdan Allah razı olsun. Bu görevi kötüye kullanmaya teşebbüs ettiğim gün Allah'ım bu görevimi elimden alsın, her gün ettiğim duam budur. Sizlere hizmetkar olmaya geliyorum. İnşallah hep birlikte hep beraber hiçbir ayrım yapmadan hizmet edeceğiz. Belediyemiz bizim yuvamız, memleketimizin hizmet kapısı. Herkesin fikirlerini dinleyerek, herkesin ayrı ayrı fikrini alarak, cenazemizde ve düğünümüzde nasıl sevinç ve kaderi birlikte yaşıyorsak belediyemizdeki hizmeti de hep birlikte yapacağız" diye konuştu.Daha Belediye Başkanı İskender Yıldırım, kendisini dışarıda bekleyen kalabalığa seslenerek teşekkür etti. - ADIYAMAN