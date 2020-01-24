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Belediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdı

Kırklareli'nin Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, tatil için gittiği Bulgaristan'da kayak yaparken düşerek kaburgasını kırdı.

24.01.2020 09:33 | Son Güncelleme: 24.01.2020 09:38Belediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdı
'nin Belediye Başkanı Murat Gerenli, tatil için gittiği 'da kayak yaparken düşerek kaburgasını kırdı.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Bulgaristan'ın Bansko Kayak Merkezi'nde kayak yaparken kaza geçirdi. Olay önceki gün meydana geldi. Ailesiyle birlikte kayak yapan Gerenli'nin kayarken düştüğü öğrenildi. Düşmenin ardından günlük yaşantısına devam eden Gerenli, Türkiye'ye dönerken ağrılarının artması üzerine Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan kontrollerde Gerenli'nin kaburgalarında kırık ve çatlakların olduğu ortaya çıktı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Gerenli'nin kontrol amaçlı hastanede müşahede altında tutulduğu belirtildi. - KIRKLARELİ

Murat Gerenli, Bulgaristan, Kırklareli, Lüleburgaz, Güncel

Kaynak: İHA

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