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Belediye Başkanı kendisinden maaşını çekmesini isteyen yaşlıya yardımcı oldu

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Döğer belde Belediye Başkanı Mehmet Demirel, kendisinden maaşını çekivermesini isteyen 75 yaşındaki Recep Uygun'a yardımcı oldu.

25.03.2020 11:54 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:54
Belediye Başkanı kendisinden maaşını çekmesini isteyen yaşlıya yardımcı oldu
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Döğer belde Belediye Başkanı Mehmet Demirel, kendisinden maaşını çekivermesini isteyen 75 yaşındaki Recep Uygun'a yardımcı oldu.
Kervansaray Mahallesinde yaşayan Recep Uygun (75), yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmasına kısıtlama getirilmesi üzerine, bankadan maaşını çekemeyince Başkanı Mehmet Demirel'i arayarak yardım istedi.
Başkan Demirel de Recep Uygun'un isteğini yerine getirmek için evine giderek, banka kartını alarak ATM'den maaşını çekti.
İşlemin ardından Başkan Demirel, Recep amcanın evine giderek maaşını teslim etti. Parayı sayarak teslim alan Recep Uygun, başkan Demirel'e teşekkür etti.
Demirel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında kendisinin ve belediye ekiplerinin sürekli sahada olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Ekiplerimiz, beldede belirli periyotlarda kamu kurumları, okullar, camiler, minibüsler, iş yerleri ve halkın yoğun olarak kullandığı umuma açık alanlarda özel solüsyonlarla dezenfekte işlemlerini aralıksız sürdürüyor. Yine, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın da ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Her şeyden önce tedbir önemli. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan da aynı hassasiyeti bekliyoruz. İnşallah, üstesinden geleceğiz."
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Kaynak: AA

Etiketler : Mehmet Demirel, İhsaniye, Döğer, Afyon, Güncel

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