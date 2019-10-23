Haberler » Güncel » Belediye Başkanı Kesimoğlu'ndan AA Kırklareli Bürosu'na ziyaret

Belediye Başkanı Kesimoğlu'ndan AA Kırklareli Bürosu'na ziyaret

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Kırklareli Bürosu'nu ziyaret etti.

23.10.2019 11:06Belediye Başkanı Kesimoğlu'ndan AA Kırklareli Bürosu'na ziyaret
Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Kırklareli Bürosu'nu ziyaret etti.
Kesimoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, AA personelinin gece gündüz demeden kamuoyunu bilgilendirmek için canla başla çalıştığını söyledi.
AA'nın haberlerini yakından takip ettiğini ifade eden Kesimoğlu, kurumun Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri ayrıntılarıyla hızlı bir şekilde servis ettiğini belirtti.
Kesimoğlu, Türkiye'nin dünyadaki tanıtımında AA'nın büyük katkıları olduğunu vurgulayarak, çalışanlarına teşekkür etti.
Kesimoğlu ziyarette, AA muhabirlerine "Nutuk" hediye etti.
Ziyarete Belediye Başkan Yardımcısı Arda Kolcu da katıldı.

Mehmet Siyam Kesimoğlu, Anadolu Ajansı, Kırklareli, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:32 GAÜN Hastanesi'nde Suriyeli doktorlara eğitim
11:32 Edirne'den kısa kısa
11:31 Kadınların karar alma sürecine katılımı verimliliği artırıyor
11:30 Katil zanlısı koca korkunç cinayeti itiraf etti
11:30 Sahte para operasyonu: 1 milyon 330 bin dolar ele geçirildi
11:30 Arkadaşını ezen Güner Alvanoğlu'nun yargılandığı davada karar
11:30 Başakşehir'in konuğu Wolfsberger
23.10.2019 11:33:46