Belediye Başkanı Kılınç, Mobilyacılar Sitesi esnafıyla bir araya geldi
Her fırsatta Adıyaman esnafının yanında olan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Mobilyacılar ve Marangozlar Sitesi esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinledi.
11.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:32
Her fırsatta Adıyaman esnafının yanında olan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Mobilyacılar ve Marangozlar Sitesi esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinledi.
Adıyaman esnafının sorunlarıyla yakından ilgilenen ve her fırsatta yanlarında olan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Mobilyacılar ve Marangozlar Sitesi esnafını ziyaret etti. Ziyarette site esnafıyla sohbet edip sorunlarını dinleyen Başkan Kılınç, Adıyaman Belediyesi olarak her meslek grubunun ve esnafın yanında olduklarını dile getirdi. Başkan Kılınç, "Mobilyacılar ve Marangozlar Sitesi esnafımızı ziyaret ederek hayırlı ve bol kazançlar dileyip, sorun ve taleplerini dinledik. İmkanlarımız ölçüsünde bahse konu olan sorunları çözüp, talepleri yerine getirmek için çalışacağız" diye konuştu.
Adıyaman Mobilyacılar ve Marangozlar Sitesi esnafı da yaptığı açıklamada, her zaman desteklerini yanlarında gördüklerini söylediği Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a teşekkür etti. - ADIYAMAN
Adıyaman esnafının sorunlarıyla yakından ilgilenen ve her fırsatta yanlarında olan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Mobilyacılar ve Marangozlar Sitesi esnafını ziyaret etti. Ziyarette site esnafıyla sohbet edip sorunlarını dinleyen Başkan Kılınç, Adıyaman Belediyesi olarak her meslek grubunun ve esnafın yanında olduklarını dile getirdi. Başkan Kılınç, "Mobilyacılar ve Marangozlar Sitesi esnafımızı ziyaret ederek hayırlı ve bol kazançlar dileyip, sorun ve taleplerini dinledik. İmkanlarımız ölçüsünde bahse konu olan sorunları çözüp, talepleri yerine getirmek için çalışacağız" diye konuştu.
Adıyaman Mobilyacılar ve Marangozlar Sitesi esnafı da yaptığı açıklamada, her zaman desteklerini yanlarında gördüklerini söylediği Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a teşekkür etti. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
Etiketler : Süleyman Kılınç, Adıyaman, Güncel
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