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Belediye Başkanı Kılınç'tan Öğretmenler Günü mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

23.11.2019 13:45 | Son Güncelleme: 23.11.2019 13:50Belediye Başkanı Kılınç'tan Öğretmenler Günü mesajı
Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, geleceğin teminatı çocuklarımızı yetiştiren, görevini layıkıyla yerine getiren tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Başkan Kılınç, mesajında "Bilgi ve düşüncelerin merkezi konumundaki öğretmenlerimizin, ülkemizin çağdaş düzeylere gelmesinde emekleri büyüktür. Öğretmenliğin temelinde fedakarlık yatmaktadır. Bu fedakarlığı öğretmelerimizde görmek bizleri fazlasınca mutlu etmektedir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Kasım 1928 tarihinde millet mektepleri başöğretmenliği unvanını kabul etmesi nedeniyle 24 Kasım tarihinin ayrıca bir önemi vardır. Çocuklarımızı geleceğe sorumluluk duygusu içerisinde taşımaları, öğretmenlik mesleğine olan saygı ve sevgi anlayışımızı her geçen gün daha çok artırmaktadır. Güzel yurdumuzun her köşesinde fedakarca çalışıp görevlerini sevgiyle icra eden öğretmenlerimiz övgü ve takdire layıktır. Adıyaman Belediyesi olarak eğitim camiasına olan duyarlılığımız her daim canlı tutularak, sorunların çözümünde öncelikler arasında yer alıyor, görevimiz süresinde yer almaya da devam edecektir. Şu günlerde belediyemizin öncülüğünde organize edilen kitap günleri eğitime verdiğimiz desteğin en önemli göstergesidir. Bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlar, sağlıklı ve huzur dolu yaşam dilerim" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Süleyman Kılınç, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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