Belediye başkanı korona virüs tablosunu açıkladı Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan: "Zonguldak'ta şu dakika itibariyle 100'ün üzerinde pozitif vakamız ne yazık ki 5 can kaybımız var"ZONGULDAK - Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, korona virüs tablosunu açıkladı. Alan, "Zonguldak'ta şu dakika itibariyle 100'ün üzerinde pozitif vakamız ne yazık ki 5 can kaybımız var" diye konuştu. Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Zonguldak'taki yaşlı nüfus oranının diğer illere göre yüksek olduğunu aktardı. Vatandaşların tedbirlere uymama noktasındaki ısrarının endişelendirdiğini aktaran Alan, "Zonguldakımızın daha önce de söylediğimiz gibi yaşlı nüfus oranımız diğer illere göre yüksek. Maden şehriyiz akciğerlerimizde ister istemez sıkıntılar yaşayan vatandaşlarımız var. Bunun üzerine bir de vatandaşlarımızın tedbirlere uymama noktasındaki ısrarı bizleri hem üzüyor hem de bu konuda endişelendiriyor. Biz biliyorsunuz Hıfzısıhha Kurulu olarak Cumhurbaşkanlığımızın, Bakanlarımızın genelgelerinden ekstra sert kurallar koyarak vatandaşlarımızı mümkün olduğu kadar çarşıya inmemeleri ve teması en aza indirerek sosyal mesafeyi korumak için elimizden gelen gayreti fazlasıyla gösteriyoruz. Ne yazık ki rakamlar hızla artıyor. Zonguldak'ta şu dakika itibariyle 100'ün üzerinde pozitif vakamız ne yazık ki 5 can kaybımız var. Bir Kovid-19 ile enfekte olmuş vatandaşımız farkında olmadan ister istemez sosyal mesafeye uymadığı için en başta yakınları akrabaları, ailesi olmak üzere onlarca insanımızı enfekte ederek salgını daha da sıkıntılı hale getiriyor. 65 yaş ve üzeri kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız her türlü ihtiyacını sosyal destek grubu olan Vefa grubunu arayarak 112'yi arayarak bizlere iletsin. Bunun dışında 65 yaşın altında olan kronik rahatsızlığı olmayan ama şu süreçte dükkanını kapatmak zorunda kalan iş yerinde çalışma şansı olmayan vatandaşlarımızın da taleplerini karşılamak için sosyal yardımlaşma vakfı olarak bizler her zaman sizlerin emrindeyiz. Söyleyeceğim numaraları arayarak isteyeceğiniz talepleri kumanya ihtiyacı olur bizlere iletebilirsiniz. Valiliğe gitmektense, dışarıya çıkıp riski arttırmaktansa bize ulaşmanızı rica ediyoruz. 2514026 veya 05550157982 numaralarını arayarak vatandaşlarımız taleplerini bizlere iletebilirler" diye ifade etti.

