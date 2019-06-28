Belediye Başkanı makamına minibüsle gidip geliyor

Belediye Başkanı makamına minibüsle gidip geliyorRİZE - Çayeli Belediye Balkanı İsmail Hakkı Çiftçi evinden belediyeye giderken minibüste çekilen fotoğrafı sosyal medyayı salladı.Rize'nin Çayeli ilçesi belediye başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, 31 Mart 2019'da gerçekleşen yerel seçimlerle Milliyetçi Hareket Partisi'nden seçilerek göreve başladı. Göreve başladığı günden bugüne belediyeye gelip giderken makam aracı kullanmayan ve 'Ülkücü Başkan' olarak adlandırılan Çiftçi vatandaşlarında dikkatini üzerine çekmeyi başardı. Yine bir gün belediyeye gelmek üzere minibüse binen Çiftçi'yi gören bir vatandaş onun haberi olmadan fotoğrafını çekti ve kendisine ait sosyal medya hesabından paylaştı. Minibüs koltuğunda oturan başkanı gören vatandaşlar fotoğrafı paylaşmaya başlayınca Başkan Çiftçi bir anda sosyal medyada gündem oldu. Çiftçi'nin takım elbiseli kravatlı bir şekilde minibüsün arka koltuğunda otururken ki fotoğrafı sosyal medyada defalarca paylaşılarak rekor kırdı.Sıradan bir şey olan minibüs kullanmanın halk tarafından ilgi ile karşılandığını dile getiren Çayeli'nin Ülkücü Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi tepkilere şaşırdığının da altını çizdi. Belediye başkanı seçilmeden önce de minibüs kullandığını dike getiren Başkan Çiftçi, "Daha önceden de minibüs kullanıyordum, dolmuşla gidip geliyordum, yeni bir şey yapmadım. Bir arkadaşın dikkatini çekmiş, o fotoğrafı sosyal medyada paylaşmış. Bu tarz sıradan işler hemşerilerimizin ilgi çekiyor. Ben zaten böyle yaşıyorum, belediye başkanı olmadan önce de böyleydim. Hemşerilerimiz zaten beni biliyor" dedi."Lüks, şatafat, şöhret bir amaç olmamalı"Kendisinin haberi olmadan çekilen bir fotoğrafın bu denli gündem olması nedeniyle gençliğe mesaj veren Çiftçi, "Böyle bir fırsat elime geçmişken özellikle de gençlere bir mesaj vermek isterim. Lüks, şatafat, şöhret bir amaç olmamalı. Makamlar, mevkiler ve para topluma faydalı olmak için bir araç olmalı. Madem bu fotoğraf bu kadar ilgi çekti bizde bu vesile ile gençliğe bir mesaj verelim. Anne ve babaların da çocuklarına çok para kazanmanın yollarını değil iyi bir insan olmalarını öğretmelerini arzu ederim" ifadelerini kullandı.Diğer makam araçlarına oranla çok daha mütevazi bir aracı belediyenin makam aracı olarak kullanan Çiftçi, durumdan memnun olduğunu dile getirerek "Daha önce şantiye şefimiz kullanıyordu makam aracını. Bizde belediyemizin işleri olduğunda, ihtiyaç duyduğumuzda bunu kullanıyoruz. Makam aracı renk olarak siyah oluyor da bizim ki beyaz. Bu vardı bunu kullanıyoruz. Bir çoğunun hayallerinde böyle bir araç vardır. Bence gayet güzel bir araç" şeklinde konuştu.Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi'yi başkan olmadan önce de tanığını ve seçilince hiç bir şeyin değişmediğini dile getiren minibüs şoförü Ramazan Kılıç ise, "Başkan her sabah minibüse biner, kazanmadan önce de binerdi şimdi de aynı değişen bir şey yok. Kendisi hep sokakta, insanlarla iç içe. Yaklaşık 20 senedir burada dolmuşçuluk yapıyorum, İsmail beyi eskiden beri tanırım, hep sokaktadır, herkesin halini hatırını sorar. Hiç kimseyi pas geçmez. Kazanmadan önceki hali ile arasında hiçbir fark yok, makam aracı da kullanmıyor" ifadelerini kullandı.