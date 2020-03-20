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Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç'tan Miraç Kandili mesajı

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

20.03.2020 16:41 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:41
Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç'tan Miraç Kandili mesajı
Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Mehmet Sait Kılıç, mesajında sınırsız bir yükseliş ufkunu simgeleyen bu gecenin Türk İslam alemine birlik, dirlik ve beraberlik getirmesini temenni ederek, "Miraç kötülükten iyiliğe, çirkinlikten güzelliğe, cimrilikten cömertliğe nefretten sevgiye, dağınıklıktan birliğe, ulaşmayı başarmaktır. Bu mübarek gecede özünde her türlü kötülükten arınma, insanlığın yararına değerler üretme, fedakarlık, paylaşma, sorumluluk ve ilahi emirlere teslimiyet göstererek yüce mertebelere erişmek vardır. Miraç bir yükseliştir, bir hedeftir, hem maddi hem manevi alanda yükselmek çalışmak ve ilerlemektir. Miraç ilimde, ahlakta, sanatta, hukukta, iktisatta, medeni olmada kısacası insanlığa faydalı her alanda başarılı olmaktır. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'ne kavuşmanın ve kutlamanın büyük heyecan ve mutluluğu içindeyiz. Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu mübarek gece Peygamberimizin yüce Allah tarafından ihsan ve lütufla şereflendirildiği müstesna bir gecedir. Bu güzel geceyi, ülke ve millet olarak kucaklaşıp, kenetlenmenin, birlik ve beraberlik içinde yaşamanın, manevi anlamda arınmanın, yarınlara el ele birlikte yürümenin güzel ve kaçırılmaz fırsat vesilesi olarak algılamalıyız. Miraç Kandil'inin vücutlarımızın sıhhatine, ailemizin saadetine, milletimizin mutluluğuna, mazlum milletlerin kurtuluşuna, bütün İslam aleminin birliğine ve tüm insanlığın barış ve hidayetine vesile olmasını Cenabı Hak'tan niyaz ediyor Miraç Kandilinizi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler : Mehmet Sait Kılıç, Kandil Dağı, Oğuzeli, Güncel

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