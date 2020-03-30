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Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu halkı tek tek uyardı

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu halkı tek tek uyardı -Keşan'da sosyal mesafe uyarı ve ikaz ekibi oluşturuldu Edirne'nin Keşan ilçesinde Keşan Belediyesi tarafından başta banka ve kamu kurumları önünde oluşan kuyruklarda olmak üzere şehrin birçok yerinde vatandaşın bir araya gelerek...

30.03.2020 16:01 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:04
Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu halkı tek tek uyardı
- Keşan 'da sosyal mesafe uyarı ve ikaz ekibi oluşturuldu
EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde Keşan Belediyesi tarafından başta banka ve kamu kurumları önünde oluşan kuyruklarda olmak üzere şehrin birçok yerinde vatandaşın bir araya gelerek meydana getirdiği kalabalıkları uyarmak için gönüllü uyarı ve ikaz ekibi oluşturuldu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, belediye tarafından yapılan çağrılara cevap veren gönüllü kişilerin katılımıyla oluşturulan 50 kişilik ekip, vatandaşları Keşan merkezinde sosyal mesafe konusunda uyarıyor. İlk günlerine banka önlerinde oluşan kalabalığa uyarılarla yapmakla başlayan ekip, hem 'Evde Kal' uyarısı yaptı, hem de sosyal mesafe konusunda uyardı ve aynı zamanda vatandaşa steril mendil dağıttı.
Kurulan ekip hakkında konuşan Helvacıoğlu, "Sosyal mesafeyi korumak ve halka anlatmak amacıyla arkadaşlarımız gönüllü oldular, herkes her şey normalmiş gibi davranıyor. Bu böyle olmamalı. Lütfen sevgili vatandaşlar evde kalın, işiniz varsa çabuk eve dönün bu mücadelemiz sizin için. Yapacak iki basit şey var, lütfen evde kalın, kendinizi steril edin. Gönüllerimiz bir ama aramız açık olsun." Dedi.
Ekiple beraber Keşan'da ilk turu atan Helvacıoğlu sokaktaki vatandaşları aralarında sosyal mesafe bırakma konusunda tek tek uyardı banka kuyruklarında ise aralarında birer metrelik boşluklar oluşturacak şekilde boşluk bırakmaları konusunda ikaz etti. Helvacıoğlu, "Bankaların önü çok kalabalık. Buna önlem alınmalı. Vatandaşlar sosyal mesafeye göre sıraya sokulmalı." dedi.
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Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu halkı tek tek uyardı

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Helvacıoğlu, Keşan, Banka, Yerel

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Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu halkı tek tek uyardı
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