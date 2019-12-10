Haberler » Güncel » Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık: 'Muhtarlar demokrasinin mihenk taşıdır' - Haber

Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık: "Muhtarlar demokrasinin mihenk taşıdır"

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, mahalle muhtarlarını ziyaret ederek mahallelerdeki sorunlarla ilgili istişarelerde bulundu.

10.12.2019 15:26 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:31Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık:
Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, mahalle muhtarlarını ziyaret ederek mahallelerdeki sorunlarla ilgili istişarelerde bulundu. Muhtarların demokrasinin mihenk taşı olduğunu ifade eden Başkan Bıyık, muhtarlarla her zaman işbirliği içinde olacaklarını söyledi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, mahalle muhtarlarını ziyaret ederek mahallelerdeki sorunlarla ilgili istişarelerde bulundu. Mahalle muhtarlarını her zaman önemseyeceğini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, muhtarların demokrasinin mihenk taşı olduğunu belirtti.

Darıca Belediyesi olarak muhtarlarla her zaman işbirliği içinde ve istişare halinde olacaklarını kaydeden Başkan Muzaffer Bıyık, "Muhtarlar mahallelerde bizim adeta gözümüz kulağımız. Muhtar mahallesindeki bütün sorunları en ince ayrıntısına kadar bilen kişidir. Bizler de muhtarlarımızla sürekli istişare halinde olarak sorunları birlikte çözmek için çalışacağız. Amacımız her mahalleye eşit bir şekilde hizmet etmek. Bu noktada muhtarlarımızla birlikte hareket ederek sorunları yerinde bizzat inceliyoruz. Gönül Buluşmaları programlarımızda düzenlediğimiz halk meclislerinde muhtarlarımızla birlikte vatandaşlarımızı dinliyoruz. Darıca'yı hep birlikte yönetmeye özen gösteriyoruz. İşbirliğimiz artarak devam edecek" diye konuştu. - KOCAELİ

Muzaffer Bıyık, Darıca, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:32 Fethiye'de traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Haber
16:32 FETÖ'nün futbol yapılanması davasında savcı mütalaasını açıkladı - Haber
16:32 40. Körfez İşbirliği Konseyi Liderler Zirvesi başladı - Haber
16:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Nobel) Türkiye olarak bu törene kesinlikle katılmayacağız" - Haber
16:27 E-dönüşüm, fatura ve irsaliye düzenleme esasları GTB'de anlatıldı - Haber
15:29 TBMM Eski Başkanı Köksal Toptan rahatsızlık geçirdi: Genel durumu iyi - Haber
14:10 Alparslan Kuytul'dan 15 Temmuz açıklaması: Allah isterse şerden hayır yaratır - Haber
13:49 Bomba imha uzmanı Şehit Esma Çevik'in naaşı babaevine getirildi - Haber
13:00 2 çocuk annesi kadının şüpheli ölümü: Olay günü yaptığı paylaşım ortaya çıktı - Haber
12:49 Mardin'de şehit düşen Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın son görüntüleri yürek burktu - Haber
10.12.2019 16:33:41