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Belediye Başkanı'ndan çalışanlara korona virüs pirimi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde belediye personeline korona virüs salgını sebebiyle 500 TL moral ve motivasyon primi ödendi.

27.03.2020 13:14 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:14
Belediye Başkanı'ndan çalışanlara korona virüs pirimi
Balıkesir 'in Burhaniye ilçesinde belediye personeline korona virüs salgını sebebiyle 500 TL moral ve motivasyon primi ödendi.

Korona virüsle mücadele kapsamında Burhaniyelilerin sağlığı için 7 gün 24 saat aralıksız çalışan Burhaniye Belediyesi çalışanları Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler tarafından primle ödüllendirildi.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler "Ülkemizin içinde bulunduğu hassas durumda kendi sağlıklarını önemsemeden Burhaniyelilerin daha sağlıklı hayat sürebilmesi için canla başla çalışan personelimiz bu ödülü sonuna kadar hak etti. Hizmetlerin aksamaması ve hijyen koşullarının sürekli olabilmesi adına çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Biz Burhaniyelilerin sağlıklı yaşam sürmesi için mücadele ediyoruz, onlar da evlerinde kalarak riskleri en aza indirsinler. Bu zor zamanları el birliği ile atlatacağız. Herkese sağlıklı günler dilerim" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Ali Kemal Deveciler, Balıkesir, Burhaniye, Güncel

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