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Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'dan esnaf ziyareti

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, çarşı esnafıyla kahvaltıda biraya geldikten sonra iş yerlerini tek tek ziyaret etti.

24.12.2019 12:29 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:34 Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'dan esnaf ziyareti
Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, çarşı esnafıyla kahvaltıda biraya geldikten sonra iş yerlerini tek tek ziyaret etti.

Ziyaretleri sırasında samimi şekilde karşılanan Başkan Tanğlay, esnaflarla sohbet ederek, fikir alışverişinde bulundu. "Hayırlı işler bol kazançlar" temennisinde bulunduğu çarşı esnafının talep ve görüşlerini dinleyen Tanğlay, bunlara ilişkin notlar aldı. Tanğlay, ziyaretleri sırasında vatandaşlarla da sohbet ederek sıkıntılarını yerinde dinledi.

Başkan Tanğlay, belediye olarak kent merkezindeki esnaf ve sanatkarların her zaman yanında olduklarını ifade ederek, "Bu doğrultuda esnaflarımızı ziyaret ettik. Onlarla keyifli sohbetler gerçekleştirdik. Gösterdikleri misafirperverlik için kendilerine teşekkür ediyorum. Tüm esnaflarımız yalnızca ilimizde değil, ülkemizin de var olmasının önemli unsurlarındandır. Esnaf ve sanatkarlarımızın her zaman yanında olacağız. Onlara elimizden gelen tüm desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz" diye konuştu. - BİTLİS

Nesrullah Tanğlay, Bitlis, Güncel

Kaynak: İHA

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