Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, yol çalışmalarını denetledi

Bitlis
Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, devam eden üst yapı çalışmalarını inceleyerek, bilgi aldı.
8 Ağustos Mahallesi'ndeki yol genişletme ve istinat duvarlarının yapımını denetleyen Tanğlay, çalışmalar hakkında bilgi alarak vatandaşlarla sohbet etti.
Tanğlay, yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden beri çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini anlattı.
Güzel bir Bitlis için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya mükellef olduklarını dile getiren Tanğlay, şöyle dedi:
"Şu anda şehrin her yerinde hizmet seferberliği ilan ettik. Aynı zamanda alt ve üst yapı çalışmalarımızda hızla devam ederken bunlara ek olarak kente tarihi bir doku kazandırmak için başlatılan 'Sokak Sağlıklaştırma Projesi'nin 3. etabına başladık."