Belediye Başkanı Nihat Can'dan Fen Lisesine Sentetik Saha Müjdesi

Bilecik
Belediye Başkanı Nihat Can
, Refik Arslan Öztürk
Fen Lisesini ziyaret etti.
Belirli zaman dilimlerinde ildeki okulları ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Nihat Can, Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi'ni ziyaret ederek, okul müdürü, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Eğitime, çocuklarımıza ve gençliğe yönelik birçok çalışmaya katkı sunan Belediye Başkanı Nihat Can, ziyaretinde öğrencilere sentetik saha müjdesi verdi.
Bilecik Belediyesinin her zaman imkanları ölçüsünde eğitime yönelik hizmetlerde katkı verdiğine vurgu yapan Belediye Başkanı Nihat Can, şunları söyledi: "İlimiz Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi Okul Aile Birliği tarafından düzenlenen Ev Ortamı Şenliği'ne katılarak öğrenci kardeşlerimizin eğlencelerine ortak olduk. Ailelerinden ve ev ortamlarından uzak olan Fen Lisesi öğrencileri için 'Ev Ortamı Şenliği' düzenleyen veliler, kendi elleriyle yaptığı çok çeşitli yiyecekleri şenlik havası içinde öğrencilere ikram ettiler. Çocuklarımız sentetik saha talebinde bulundular. Okul bahçelerinin uygun olduğu alanda çocuklarımızın talebini yerine getirerek sentetik saha sözü verdik. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın mutlu olduğunu görmek, motive etmek ve başarıya gidecek yolda onları desteklemek amacıyla elimizden gelen katkıyı sağlamaya çalışıyoruz. Organizasyonda emeği geçen okul aile birliği üyelerine teşekkür ediyorum. Yarınımızın umutları çocuklarımıza sınavlarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK
Bilecik,Arslan Öztürk,Nihat Can
10 Kasım 2018 Cumartesi 18:10