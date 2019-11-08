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Belediye Başkanı'nın saçını kesip üzerine boya döktüler

Bolivya'nın Vinto kasabasının Belediye Başkanı Patricia Arce eylemcilerin hedefi oldu.

08.11.2019 16:42 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:42 Belediye Başkanı'nın saçını kesip üzerine boya döktüler

'nın Vinto kasabasının Belediye Başkanı Patricia Arce eylemcilerin hedefi oldu. Eylemciler Arce'nin saçlarını kesti, üzerine kırmızı boya döktü ve çıplak ayakla sokakta yürüttü.

Bolivya'da 20 Ekim'de gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinin ardından devam eden hükümet karşıtı protestolarda Vinto şehri belediye başkanı Patricia Arce eylemcilerin hedefi oldu. Eylemciler hükümete destek vermekle suçladıkları başkanın üzerine kırmızı boya döktü, saçlarını zorla kesti, çıplak ayakla sokakta yürüttüler ve istifasını imzalattılar. Belediye Başkanlığı binasını ateşe veren göstericiler, Başkan Arce'yi bir süre sonra polise teslim etti.

Görüntü Dökümü

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-Çıplak ayakla yürütülen belediye başkanı

-Belediye başkanının kırmızı boyalı hali



Hükümet, Bolivya, Güncel

Kaynak: DHA

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