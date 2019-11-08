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Belediye başkanı'nın saçını kesip üzerine boya döktüler

Belediye Başkanı'nın saçını kesip üzerine boya döktülerBolivya, (DHA)- Bolivya'nın Vinto kasabasının Belediye Başkanı Patricia Arce eylemcilerin hedefi oldu.

08.11.2019 17:17 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:20
Belediye Başkanı'nın saçını kesip üzerine boya döktüler
, (DHA)- Bolivya'nın Vinto kasabasının Belediye Başkanı Patricia Arce eylemcilerin hedefi oldu. Eylemciler Arce'nin saçlarını kesti, üzerine kırmızı boya döktü ve çıplak ayakla sokakta yürüttü.
Bolivya'da 20 Ekim'de gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinin ardından devam eden hükümet karşıtı protestolarda Vinto şehri belediye başkanı Patricia Arce eylemcilerin hedefi oldu. Eylemciler hükümete destek vermekle suçladıkları başkanın üzerine kırmızı boya döktü, saçlarını zorla kesti, çıplak ayakla sokakta yürüttüler ve istifasını imzalattılar. Belediye Başkanlığı binasını ateşe veren göstericiler, Başkan Arce'yi bir süre sonra polise teslim etti.
Belediye başkanı'nın saçını kesip üzerine boya döktüler

Bolivya, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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