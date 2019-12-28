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Belediye Başkanı Oğuz muhtarlarla bir araya geldi

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, muhtarlarla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

28.12.2019 11:10 | Son Güncelleme: 28.12.2019 11:28 Belediye Başkanı Oğuz muhtarlarla bir araya geldi
Belediye Başkanı Serhat Oğuz, muhtarlarla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre Oğuz, Kumpınar Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi, muhtarlardan gelen talep ve önerileri dinledi.
Muhtarların vatandaşa hizmet noktasında önemli görevler yürüttüğünü anlatan Oğuz, şöyle konuştu:
"Muhtarlarımızla, hizmetkarı olduğumuz vatandaşlarımıza birlikte hizmet ediyoruz. Değerli muhtarlarımız hizmet noktasında vatandaşa dokunan ve temas eden ilk elimizdir. Kahramankazan Belediyesi olarak muhtarlarımızın her zaman yanındayız. Beş yıllık hizmet sürecinde sizlerle birlikte omuz omuza, el ele çalışarak vatandaşımıza, ilçemize hizmet edeceğiz. Hepinize başarılar diliyorum."

Kahramankazan, Serhat Oğuz, Güncel

Kaynak: AA

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