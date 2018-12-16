Belediye Başkanı Özbek'in Evinin Kurşunlandığı İddiası

Burdur
Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yeşilova
Belediye Başkanı Nuri Özbek
'in evine kurşun sıkıldığına dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını bildirildi.
Yeşilova Belediye Başkanı Nuri Özbek'in inşaat halindeki evinin camına kurşun sıkıldığı iddiasıyla polise başvurması üzerine Burdur Valiliği'nden açıklama yapıldı.
Başkan Nuri Özbek'in Kayadibi Mahallesi'nde halen inşaat halinde olan ve oturmadığı evinin camına tahminen 2 hafta önce kurşun sıkıldığı iddiasıyla dün polise başvuruda bulunduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:
"İl Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekibimiz tarafından olay mahallinde gerçekleştirilen inceleme sonucunda, herhangi bir ateşli silah kullanıldığına dair bulgu ve emareye (kurşun deliği, çekirdek, boş kovan ya da kartuş) rastlanılmamış, muhtemelen sert bir cisim çarpması sonucu camda buzlanma oluştuğu anlaşılmıştır. Çevrede yapılan araştırmada herhangi bir görgü tanığı ve başkaca bulguya da ulaşılamamıştır."
Yeşilova,Burdur,Nuri Özbek
16 Aralık 2018 Pazar 14:06