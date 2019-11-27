Haberler » Güncel » Belediye Başkanı Özden, ilk altı ayını değerlendirdi - Haber

Belediye Başkanı Özden, ilk altı ayını değerlendirdi

Doğankent Belediye Başkanı Ruşen Özden, kentte önemli altyapı ve üst yapı hizmetlerine imza attıklarını belirtti.

27.11.2019 11:40 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:40Belediye Başkanı Özden, ilk altı ayını değerlendirdi
Belediye Başkanı Ruşen Özden, kentte önemli altyapı ve üst yapı hizmetlerine imza attıklarını belirtti.
Özden, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin üzerinden geçen 6 aylık dönemde gerçekleştirilen hizmetleri değerlendirdi.
Kentte sosyal alanların yapımının sürdüğünü ifade eden Özden, Sadaklı Mahallesi okullar bölgesindeki yolun asfalt çalışmalarının büyük kısmının tamamlandığını belirtti.
Yine mezarlıklarda çevre düzenlemelerin gerçekleştirildiğini aktaran Özden, şöyle devam etti:
"İlçe girişimizde hepimizin yaşadığı yol sorunumuzu da sıcak asfalt ile çözdük. Yeni mahalle yolumuzda bulunan ilçe Komutanlığımızın sık kullandığı yolumuzun da genişletme çalışmaları başlatılmış olup tamamlandığında ise sıcak asfalt serilerek vatandaşlarımızın kullanımına sunulacaktır."
Özden, belediye araç parkına bir çöp ve iki de iş makinesi kazandırdıklarını ifade ederek, içme suyu sorununun da çözüme kavuşturulduğunu vurguladı.
Hizmetlerin artarak süreceğini belirten Özden, "Aynı hız ve tempoyla devam ederek siz değerli vatandaşlarımızın talepleri ile ihtiyaçlarını karşılamak için var gücümüzle çalışacağız. 'Halka hizmet Hak'ka hizmettir' mantığından hareketle öncelikle Rabbimin rızasına, sonrasında da sizlerin duasına ve desteğine ihtiyacımız olduğunu bilmenizi isterim." ifadesini kullandı.

Doğankent, Jandarma, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:46 Antalya'da gümrük kaçağı ziynet eşyaları ele geçirildi
12:46 Deniz kaza ve olaylarını incelemede "kapsam"lı rötuş
12:46 Bolu'da TIR, akaryakıt istasyonuna daldı: 3 yaralı
12:45 Türkiye'nin yıldız ve ötegezegeninin ismi için 400 başvuru yapıldı
12:45 Bakan Varank zirveye hibrit araçla geldi
12:45 Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, bacak dekolteli pozlarıyla takipçilerini kızdırdı
12:34 İmamoğlu, Erdoğan'ın "Borç yiğidin kamçısıdır, bu krediyi bulmak sizin işiniz" sözlerine yanıt verdi
12:29 Son dakika: AK Parti'den Babacan'ın eleştirilerine yanıt: Bizim için dikkate değer bir şey değil
12:24 Ekrem İmamoğlu, "İSMEK'ler kapatılıyor" iddiasına cevap verdi: Daha fazla hizmet eden bir kuruma dönüştüreceğiz
11:49 Fabrikadaki işçiler, Erdoğan'ın tanıttığı halıyı 9 ay 24 saat çalışarak dokudu
11:49 Emekli maaşına haciz gelenler dikkat! Başvuru yapan parasını alabilir
11:25 Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden genç kadının karnından 4 kiloluk kitle çıkarıldı
10:41 Genç kadının çığlığı kapkaççıyı yakalattı
10:04 Taciz iddiası metrobüsü karıştırdı! Olay yerine polisler geldi
09:15 İstanbul'un göbeğinde yürek burkan görüntü! Cumhuriyet Anıtı önünde sızdı
27.11.2019 12:47:05