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Belediye Başkanı Özel, görme engelli kardeşlerle görüştü

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, görme engelli Zehra ve Ali Gökalp kardeşler ile anneleri Şeriban Gökalp ile görüştü.

12.11.2019 16:10 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:10Belediye Başkanı Özel, görme engelli kardeşlerle görüştü
Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, görme engelli Zehra ve Ali Gökalp kardeşler ile anneleri Şeriban Gökalp ile görüştü.
Özel, Kirazpınar Mahallesi'ndeki incelemeleri sırasında ziyaret ettiği görme engelli Zehra ve Ali Gökalp kardeşlerin kendisine ziyaret sözü verdiğini ve sözlerini yerine getirdiklerini söyledi.
Devletin kapılarının her zaman engellilere ve engelli ailelerine açık olduğunu vurgulayan Özel, "Zehra ve Ali'nin hayata tutunmaları, o muhteşem enerjileri bizlere ders olmalı. Onlarla vakit geçirmek, sohbet etmek gerçekten çok keyifli. Bu özel misafirlerimin ziyaretleri beni ziyadesiyle mutlu etti. Şahsım ve Ladik Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımızın her zaman yanındayız." dedi.

Nurhan Yapıcı Özel, Ladik, Güncel

Kaynak: AA

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