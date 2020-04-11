Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ve Zonguldak için uyguladığı 48 saatlik sokağa çıkma yasağının ardından Afyonkarahisar'ın Sandıklı Belediye Başkanı'nın "Biz ilçeyiz. Afyonkarahisar Büyükşehir değil" diyerek halkı sakinleştirmesi sosyal medyada gündem oldu.

11.04.2020 11:03 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:35

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle 30 büyükşehir ve Zonguldak 'ta olmak üzere 48 saatliğine sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Yasağın aniden duyurulması ise yurdun bazı kesimlerinde panik havası yaşanmasına sebep oldu. Vatandaşlar can havliyle sokaklara döküldü ve vahim görüntüler meydana geldi. Afyonkarahisar'da da halkın paniklemesi üzerine Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Twitter'dan bir mesaj yayınladı.

Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz

"AFYONKARAHİSAR BÜYÜKŞEHİR DEĞİL"

Panikleyen halkı sakinleştirmek isteyen Başkan Çöl mesajında, "Sevgili Sandıklı halkı, biz ilçeyiz. Afyonkarahisar Büyükşehir değil" diye yazdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Çöl'ün bu tweeti sosyal medyada 10 bine yakın kişi tarafından yeniden dolaşıma sokuldu (Retweet) ve 100 binden fazla kişi tarafından beğenildi.

Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz
Etiketler: Zonguldak, Sandıklı, Afyon, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ Haberler
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı Haberler
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler Haberler
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler
Meteoroloji’den 8 kente sağanak yağış uyarısı Haberler
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Salgınla topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde hastanede çekilen video pes dedirtti Haberler
Salgınla topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde hastanede çekilen video pes dedirtti
Sokağa çıkma yasağı olan illerde vatandaşlara ekmek dağıtımı başladı Haberler
Sokağa çıkma yasağı olan illerde vatandaşlara ekmek dağıtımı başladı
Acun, birleşme partisinden ilk kareleri paylaştı! Cemal ve Aycan damga vurdu Haberler
Acun, birleşme partisinden ilk kareleri paylaştı! Cemal ve Aycan damga vurdu
Haberler ›› Güncel ››Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:21: Büyükşehirlerdeki sokağa çıkma yasağına, küçük şehirler de uyuyor - Haber 12:20: Hatay'da caddeler boş kaldı - Haber 12:20: Adana'da Kovid-19 testi pozitif çıkınca hastaneden kaçan kişi güçlükle yakalandı - Haber 12:19: Motosikletli fırıncı, kapı kapı dolaşıp vatandaşa ekmek dağıtıyor - Haber 12:19: SULTANAHMET MEYDANI BOŞ KALDI-2 - Haber 11:29: Sokağa çıkma yasağına rağmen fuhuş pazarlığı yapan kadın, böyle görüntülendi - Haberler 11:09: Son dakika: Sokağa çıkma yasağı olan illerde vatandaşlara ekmek dağıtımı başladı - Haber 09:51: Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlara 389'ar lira para cezası kesildi - Haberler