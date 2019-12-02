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Belediye Başkanı Rasim Arı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı yayımladı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyesi olarak engelli vatandaşları topluma kazandırma, ihtiyaçlarını iyi anlama ve onlara mevcut şartlar içinde en iyi ortamı hazırlama sorumluluğu ile hareket ederek, şehirde pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceklerini söyledi.

02.12.2019 16:15 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:20Belediye Başkanı Rasim Arı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı yayımladı
Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyesi olarak engelli vatandaşları topluma kazandırma, ihtiyaçlarını iyi anlama ve onlara mevcut şartlar içinde en iyi ortamı hazırlama sorumluluğu ile hareket ederek, şehirde pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Arı mesajında, 'Özel İnsanlar' olarak adlandırdıkları engelli vatandaşların sorunlarına çözüm üretmek ve şehirdeki tüm hizmet ve haklardan eşit bir biçimde yararlanmalarını sağlamanın medeni toplum ve devlet olmanın da en önemli gereklerinden biri olduğunu belirtti. Arı mesajında daha sonra şu ifadelere yer verdi:

"Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybeden kardeşlerimizin toplumsal hayata uyum sağlamalarını ve günlük ihtiyaçlarını gidermelerini temin etmek aynı zamanda hepimizin bir insanlık görevi. Bu konuda Nevşehir Belediyesi olarak, engelli vatandaşlarımızın meslek edinip üretken hale getirilmesi, eğitim, ulaşım ve rehabilitasyon gibi ihtiyaçlarının karşılanması suretiyle, kendi kendilerine yetebilen bireyler haline gelebilmeleri ve toplumsal hayata katılımlarını sağlamak adına üstlendiğimiz sorumluluğun da bilincindeyiz. Nevşehir Belediyesi olarak, sosyal belediyecilik anlayışımız gereği, eğitilebilir düzeydeki engellilerin zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunma amacıyla kurmuş olduğumuz Özel İnsanlar Eğitim Merkezi'mizde eğitim ve diğer hizmetlerimizi engelli vatandaşlarımıza sunmaya devam ediyoruz. Kıratlıoğlu Mahallesi'nde bulunan bu merkezimizde, ulaşımlarını kendimizin sağladığı özel insanlarımıza, usta öğreticiler eşliğinde düzenlediğimiz okuma-yazma, el becerileri arttırma, mutfak pratiği ve kurslarının yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlerle zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmanın yanı sıra engelli olmanın getirdiği psiko-sosyal sorunların üstesinden gelinmesi ve onların toplumla entegre olabilmelerine yardımcı oluyoruz. Nevşehir Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımızın sadece bu özel günde değil her zaman yanlarında olduğumuzun vicdani rahatlığı ve huzuru içerisindeyiz. Onların hayatlarını kolaylaştırmak; geleceğe umutla bakan, sosyalleşen, üreten mutlu bireyler olarak yaşamalarını sağlamak için her tür desteği vermekte ve onlar için projeler hazırlamaktayız. Bu vesilelerle tüm engellilerimizin anlamlı gününü tebrik ediyor, her birine ve vefakar ailelerine saygı ve sevgilerimi sunuyorum." - NEVŞEHİR

Dünya Engelliler Günü, Rasim Arı, Nevşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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