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Belediye Başkanı Rasim Arı'dan Berat Kandili mesajı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajla tüm İslam aleminin ve hemşerilerinin kandilini tebrik etti.

07.04.2020 11:07 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:07
Belediye Başkanı Rasim Arı'dan Berat Kandili mesajı
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajla tüm İslam aleminin ve hemşerilerinin kandilini tebrik etti.

Belediye Başkanı Rasim Arı, yardımlaşma, dayanışma hislerinin hayır ve iyiliklerin artarak yoğunlaştığı, 'On Bir Ayın Sultanı Ramazan' ayının müjdecisi olan ve İslam dünyası için büyük önem taşıyan Berat kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Berat Kandili'nin İslam alemine arınmanın ve affın kapılarını açan, mübarek gecelerden biri olduğunu ifade eden Arı, "Müslümanların ibadet ve dualarıyla maneviyatlarını daha da güçlendirdiği kandil geceleri; bizlerin birlik ve beraberliğini de artırarak birbirimize yakınlaşmamızı sağlar." dedi.

Ülke olarak birlik ve beraberliğine en çok ihtiyaç duyulan bir süreçten geçtiklerini belirten Başkan Arı mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Berat Kandili, Yüce Rabbimiz nezdinde beratımıza vesile olduğu, Rabbimizin affediciliğine ve bağışlayıcılığına sığınmayı öğrettiği gibi, kendimize, ailemize, din kardeşlerimize ve tüm kainata karşı affedici ve yapıcı olmayı öğretir. Berat, kırılan kalpleri onarma, dargınlıkları bitirme, kin, nefret ve intikam duygularını aşma günüdür. Berat Kandili vesilesi ile dünyanın koşuşturması içerisinde geçen hayatımızı yeniden gözden geçirme imkanı bulacağız. Kendimizi sorgulayacağımız bu mübarek gece, bizlerin gönül dünyasını temizlemek için de güzel bir fırsat sunacak. Bu anlamda manevi feyziyle gönüllerimizi aydınlatan nadir gecelerden biri olan Berat Kandili'nin başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam alemine hayırlı olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyor, tüm vatandaşlarımızın kandilini tebrik ediyorum. Berat Kandili'nin tüm dünyaya ve İslam alemine barış, huzur, sağlık ve refah getirmesini diliyorum." dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Berat Kandili, Rasim Arı, Nevşehir, Güncel
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