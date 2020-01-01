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Belediye Başkanı Rasim Arı'dan yılbaşı ziyaretleri

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, yeni yılı çalışarak karşılayan polisler, itfaiyeciler ve sağlık personeliyle bir araya geldi, acil servisteki hastalara şifalar diledi.

01.01.2020 10:26 | Son Güncelleme: 01.01.2020 10:31 Belediye Başkanı Rasim Arı'dan yılbaşı ziyaretleri
Belediye Başkanı Rasim Arı, yeni yılı çalışarak karşılayan polisler, itfaiyeciler ve sağlık personeliyle bir araya geldi, acil servisteki hastalara şifalar diledi.

Belediye Başkanı Rasim Arı, 2019'in son saatlerini yine toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelerek geçirdi. Arı'nın gece turundaki ilk ziyareti Nevşehir-Avanos karayolundaki polis noktası oldu. Burada nöbet tutan güvenlik güçlerinin yeni yılını kutlayan ve görevlerinde kolaylıklar dileyen Başkan Arı, polis memurlarına baklava ikram etti. Arı, "Ülkemizin ve şehrimizin güvenliğini tesis etmek için gece gündüz çalışan emniyet teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. 2020 yılının memleketimize ve ülkemize mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum" dedi. Belediye Başkanı Rasim Arı, yeni yılın ilk dakikalarını da hastanede karşıladı. Acil Servis'te görev yapan sağlık personelinin yeni yılını kutlayan Arı, Acil Servisteki hastalara ve hasta yakınlarına da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Arı daha sonra Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü binasına geçerek burada nöbet tutan itfaiye personeli ile bir araya geldi. İtfaiye erleri ile bir süre sohbet eden Arı, "Sizler kentin huzuru ve güvenliği, can ve mal emniyeti için özveri ile görev yapıyorsunuz. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun" diye konuştu. İtfaiye personeli ile hatıra fotoğrafı da çektiren Başkan Arı son olarak Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Merkez Polis Karakolu'nu ziyaret etti. Burada çalışanların yeni yılını kutlayan ve çalışmalarında başarılar dileyen Arı, 2020 yılının, ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlı olmasını diledi.

Belediye Başkanı Arı'ya, ziyaretleri sırasında Başkan Yardımcıları Ersan Erkut ve Bektaş Demir'de eşlik etti. - NEVŞEHİR

Acil Servis, Rasim Arı, Nevşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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