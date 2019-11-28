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Belediye Başkanı Rasim Arı, 'Halk Günü'nde' vatandaşlarla bir araya geldi

'Halk Günü' buluşmasında Başkan Rasim Arı, makamında misafir ettiği vatandaşların talep ve şikayetlerini dinleyerek, söz konusu konuların incelenip çözüme kavuşması için ilgili başkan yardımcıları ve birim müdürlerine talimat verdi.

28.11.2019 15:22 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:29Belediye Başkanı Rasim Arı, 'Halk Günü'nde' vatandaşlarla bir araya geldi

Vatandaşların yoğun ve samimi ilgisiyle karşılaşan Arı, " 'i hak ettiği hizmetlerle buluşturmak için çıktığımız bu yolda en büyük destekçimiz, yol göstericimiz halkımız olacaktır. Belediyemizin kapıları, bizlerin ise gönlü halkımıza daima açık kalacaktır." dedi.

7'den 70'e her kesimden vatandaşı sıcak bir şekilde karşılayan Arı, Nevşehirli vatandaşların hizmet beklentisine çok çalışarak cevap vereceklerini söyledi.

Her alanda Türkiye'ye örnek olacak bir Nevşehir için Alt yapıdan üstyapıya, ulaşımdan çevreye her alanda planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Arı, "Vatandaşımızın talep ve önerilerine değer veriyoruz. Hemşehrilerimizin şehrin sorunlarıyla yakından ilgilenmesi, eksikliklere karşı bizlere önerilerini sunmalarını çok kıymetli buluyoruz. Bu sayede yol haritamızı da belirlerken şehrimizi ortak akılla, halkımızla birlikte yönetmenin de ayrı bir mutluluğunu yaşıyoruz. Hayatı kolaylaştıran ve daha yaşanılır bir kent için her alanda adım atıyoruz. Belediye olarak çok çalışacağız ve insanımıza mutluluk veren hizmetleri kentimize kazandırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.


Nevşehir, Güncel

Kaynak: Bültenler

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