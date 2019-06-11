Belediye Başkanı Rasim Arı, İstanbul'da

Arı'nın sosyal medyadan yaptığı çağrılara destek veren İstanbullular, toplantılara büyük ilgi gösteriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım'ın seçim çalışmalarına katılmak için gittiği İstanbul'da gün boyunca çeşitli esnaf ziyaretlerinin yanı sıra partisince düzenlenen istişare toplantılarına katılan ve Moral FM'e canlı yayın konuğu olan Arı, akşam ise Esenyurt'ta başta Nevşehir olmak çeşitli kentlerden gelerek buraya yaşayan vatandaşlarla buluştu. Sosyal medyadan yaptığı çağrı sonrasında mekanı dolduran kalabalık ile kucaklaşan Arı, İstanbul seçimlerine ilişkin istişarelerde bulundu.

Ak Parti Nevşehir İl Başkanı M.Rauf Yanar'ın da katıldığı ve oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Arı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'a destek istedi.

Başta İstanbul'da bulunan Nevşehirlilere olmak üzere tüm seçmenlere Binali Yıldırım'ın desteklenmesi çağrısında bulunan Arı, Yıldırım'ın İstanbul aşığı birhizmet insanı olduğunu kaydetti. Arı, "Başta İstanbul'da yaşayan Nevşehirli hemşehrilerim olmak üzere, tüm seçmenlerden Sayın Binali Yıldırım'a destek vermelerini istiyorum. Sayın Binali Yıldırım'a Nevşehirlilerin çok büyük destek vereceğine tüm kalbimle inanıyorum. İnşallah Sayın Yıldırım, hemşerilerimizin de desteğiyle İstanbul'a belediye başkanı olacak, ülkemizin her noktasına uzun yıllar yaptığı hizmetlerine burada devam edecektir. Ben buna yürekten inanıyorum." dedi.

Kaynak: Bültenler