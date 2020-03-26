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Belediye Başkanı Rasim Arı, vatandaşlara maske, eldiven ve kolonya dağıttı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, yeni tip korona virüs (COVID-19) salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşlara, maske ile kolonya dağıttı.

26.03.2020 16:05 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:06
Belediye Başkanı Rasim Arı, vatandaşlara maske, eldiven ve kolonya dağıttı
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, yeni tip korona virüs (COVID-19) salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşlara, maske ile kolonya dağıttı.

Belediye Başkanı Rasim Arı, beraberinde başkan yardımcıları ve bazı birim müdürleri ile birlikte Nar Caddesi'ndeki esnaflara ve vatandaşlara 2 bin adet koruyucu maske, eldiven ve kolonya dağıttı.

Vatandaşla sohbet ederek sosyal mesafeyi korumaları yönünde tavsiyelerde bulunan Arı, gazetecilere yaptığı açıklamada, oluşturdukları atölyede maske üretimine başladıklarını, ihtiyaç duyulan yerlerde ücretsiz dağıtımının yapılacağını belirtti.

Üretimin ilk parçası olan 2 bin adet maskenin, beraberinde eldiven ve kolonya ile dağıtımını gerçekleştirdiklerini kaydeden Arı, "Bu virüs illetinin dünyada görülmeye başladığı andan itibaren hükümetimiz her türlü tedbiri aldı. Bizler de şehrimizde bu konuyla ilgili ciddi çalışmalar yaptık. Özellikle virüsün yayılımını engellemek için dezenfekte çalışmaları için kurduğumuz ekibimiz yoğun bir mesai harcayarak şehrimizi baştan sona dezenfekte etti. Tabii ki bu tedbirler tek başına yeterli mi elbette değil. Vatandaşlarımızın da hijyen kuralları konusunda son derece dikkatli olmaları gerekiyor. Hem kendi sağlığımız hem de çevremizdekilerin sağlığı için zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamalı ve sosyal mesafeyi korumalıyız. Bizler de belediye olarak bu konuda vatandaşlarımıza destek olmak için koruyucu maske ve kolonya dağıtmak istedik. Koruyucu maskeleri belediye olarak kendimiz üretiyoruz. Şu anda günlük bin adet üretiyoruz. Üretime devam edeceğiz. STK'lar ve muhtarlarımızın taleplerine cevap vereceğiz. Şehrimizi mümkün olduğunca bu salgından korumak için çalışacağız." dedi.

Kendilerine verilen kolonya, eldiven ve maskelerden dolayı Başkan Arı'ya teşekkür eden vatandaşlar da korona virüs önlemlerine uygun davranmaya gayret ettiklerini kaydetti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Rasim Arı, Nevşehir, Nar, Güncel

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