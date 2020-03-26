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Belediye Başkanı Rasim Arı, vatandaşlara maske ve kolonya dağıttı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşlara, maske ile kolonya dağıttı.

26.03.2020 15:27 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:31
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşlara, maske ile kolonya dağıttı.
Başkan Arı, beraberindeki başkan yardımcıları ve görevli personelle birlikte kent merkezindeki esnaf ve vatandaşlara kolonya ile belediye bünyesinde üretimine başlanılan maske dağıtımı yaptı.
Vatandaşla sohbet ederek sosyal mesafeyi korumaları yönünde tavsiyelerde bulunan Arı, gazetecilere yaptığı açıklamada, oluşturdukları atölyede maske üretimine başladıklarını, ihtiyaç duyulan yerlerde ücretsiz dağıtımının yapılacağını söyledi.
Üretimin ilk parçası olan 2 bin adet maskeyi kolonyayla birlikte dağıttıklarını anlatan Arı, "Koronavirüs önlemleri kapsamda belediyelere düşen görev de var. Maske üretimine belediye olarak başladık, günlük bin adet üretiyoruz. Üretime devam edeceğiz. STK'lar ve muhtarlarımızın taleplerine cevap vereceğiz. Şehrimizi mümkün olduğunca bu salgından korumak için çalışacağız." dedi.
Başkan Arı'ya teşekkür eden vatandaşlar da koronavirüs önlemlerine uygun davranmaya gayret ettiklerini belirtti.
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Belediye Başkanı Rasim Arı, vatandaşlara maske ve kolonya dağıttı

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Rasim Arı, Nevşehir, Güncel

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Belediye Başkanı Rasim Arı, vatandaşlara maske ve kolonya dağıttı

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